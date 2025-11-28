«Поможет выпускникам стать опытными врачами»: депутаты разъяснили закон о наставничестве

Как будет работать поправка к закону, предусматривающая работу молодого медика с наставником? Будет ли государство поддерживать молодых врачей? В чем мотивация опытных медиков в работе с молодежью? Об этом и многом другом говорили накануне депутаты Государственной Думы РФ с будущими врачами, а сегодня пока студентами КГМУ.





Депутаты Государственной Думы РФ рассказали, как будут работать нововведения в законе, будущим врачам, а сегодня пока студентам КГМУ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Врач-новичок будет трудиться при поддержке опытного коллеги и получать зарплату

Бурную реакцию в социальных сетях вызвал новый закон о наставничестве для медиков. Согласно нововведениям, после окончания учебного заведения молодые медики будут должны работать вместе с наставником в клинике, которая оказывает помощь по программе госгарантий.

Поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и закону «Об образовании в РФ» вступают в силу с 1 марта 2026 года. Они предусматривают работу под руководством наставника: врач-новичок будет трудиться при поддержке своего опытного коллеги и получать зарплату.

В Сети распространяется информация о том, что студенты настолько недовольны, что даже массово забирают документы из вузов. О том, что им не нравится в новом законе и почему было решено внести такие изменения, говорили накануне с будущими врачами в Казанском государственном медицинском университете председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации Сергей Леонов, депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов, а также руководство вуза и представители Министерства здравоохранения Татарстана.

Айрат Ахметзянов: «Наставничество – это старт моей карьеры и возможность получить опыт, который позволит в будущем уйти в более узкую специальность» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я хочу стать хорошим врачом – это моя главная цель, поэтому новый закон не пугает меня»

Перед началом мероприятия мы пообщались со студентами КГМУ. Большинство из них были обеспокоены тем, что мало владели информацией и не понимали, как будет выглядеть наставничество на практике.

Студент шестого курса Айрат Ахметзянов учится по направлению «лечебное дело» на бюджетном отделении. Говорит, новый закон дает ему уверенность в том, что он точно устроится на работу.

«Медиком я решил стать по зову сердца и еще в школе три года учился в медицинском классе. Наставничество – это старт моей карьеры и возможность получить опыт, который позволит в будущем уйти в более узкую специальность. Я планирую стать сосудистым хирургом. В государственных клиниках большой поток клиентов, там можно познакомиться с самыми разными клиническими случаями, поэтому свою карьеру нужно начинать именно там. Потом уже, если появится желание, уходить в частные клиники», – рассказал он.

Многих студентов заботит вопрос о льготах и помощи государства в период наставничества.

Екатерина Сметанина: «Я хочу стать хорошим врачом – это моя главная цель, поэтому новый закон не пугает меня» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я не знаю, будет ли какая-то материальная поддержка, дополнительные выплаты или выдача жилья в этот период, поэтому переживаю о том, как на деле будет проходить наставничество. Вообще я еще не определилась со своей будущей специализацией, возможно, выберу направление гинекологии и акушерства. Я хочу стать хорошим врачом – это моя главная цель, поэтому новый закон не пугает меня. Он предполагает работу в том числе в селах и деревнях – там тоже живут люди, им тоже нужно оказывать медицинскую помощь», – рассуждает студентка шестого курса лечебного факультета Екатерина Сметанина.

Учится она на целевом направлении, а значит, даже без учета нововведения, после выпускного будет обязана отработать определенное количество лет в учреждении, которое работает по ОМС и с которым она заключила договор еще на старте обучения.

Вероника Ильченко приехала учиться в КГМУ из Севастополя. Говорит, что этот вуз был в первых строчках рейтинга медвузов страны, поэтому и выбрала его. Учится она на стоматолога на пятом курсе на коммерческой основе.

«У меня очень много вопросов: нужно ли будет наставничество тем, кто учится на коммерческой основе, где мы должны будем работать и как будет происходить обучение в ординатуре? Конечно, здорово, что у нас будет возможность получить опыт с наставником, так мы сможем отработать определенные навыки на деле», – считает девушка.

Вероника Ильченко: «У нас будет возможность получить опыт с наставником, так мы сможем отработать определенные навыки на деле» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Закон нужен, чтобы закрепить выпускников медвузов в государственном секторе здравоохранения»

«Нововведения в законе были приняты для того, чтобы закрепить выпускников медвузов в государственном секторе здравоохранения. Наставничество – это определенный элемент обучения, который будет организован после окончания ординатуры либо специалитета. Наставничество будет длиться не более трех лет – это не обязаловка. Наставничество можно не проходить», – рассказал депутат Сергей Леонов, общаясь с журналистами.

Что касается «штрафов» за отказ от наставничества, которые бурно обсуждают медики, – это компенсация за период обучения, в который государство вложило свои средства на образование студента, объяснил он.

«Это касается тех, кто обучается по целевым договорам. Студент либо абитуриент, который поступает по целевому договору, получает преимущество по конкурсу, ему проще поступить. Но при этом у него есть обязательство перед регионом или конкретным медицинским учреждением, согласно которому после окончания вуза он должен отработать определенное время. Если он этого не делает, то теперь новым законом предусмотрены компенсационные выплаты, которые должен будет выплатить студент», – объяснил Сергей Леонов.

В таком случае целевик будет обязан выплатить сумму, которую на него потратило государство в период обучения, в троекратном размере. Объясняется это тем, что государство потратило не только средства, но и время, а также потеряло место в вузе, которое мог занять другой студент, добавил депутат.

«Как правило, 30% целевиков после выпускного отказываются соблюдать условия договора, раньше они выплачивали небольшие компенсации. Мы надеемся, что нововведение будет способствовать более ответственному отношению студентов к своим обязательствам», – добавил он.

Сергей Леонов подчеркнул: называть наставничество отработкой неверно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В законе прописано, что местные власти должны оказывать всяческую поддержку молодым врачам»

Сергей Леонов подчеркнул: называть наставничество отработкой неверно.

«Молодому врачу будет предоставлен наставник, который будет растить из него хорошего специалиста, вводить его в практическую деятельность конкретного учреждения. Наставничество можно будет проходить в разных клиниках: полгода в одной, полгода в другой, например», – добавил депутат.

Поддержка от государства в этот период также предусмотрена.

«Мы прописали в законе, что местные власти должны оказывать всяческую поддержку молодым врачам. Это будет распространяться не только на целевиков, но и на тех, кто приедет работать в районные больницы. Меры поддержки будут зависеть от регионов, которые будут конкурировать за медицинские кадры. Более того, Государственная Дума готовит законопроект о том, какие социальные гарантии должны будут получать молодые специалисты», – отметил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сергей Леонов объяснил, что наставничество не предусмотрено для фармацевтов и стоматологов. Срок наставничества определен индивидуально: для тех, кто будет работать в сельских больницах, он будет меньше, а вот для тех, кто выбрал высокотехнологическую специальность, – больше. В любом случае по закону он не будет превышать трех лет, отметил Сергей Леонов.

«Все законы, которые рассматривает Государственная Дума, мы принимаем с точки зрения консенсуса. Мы понимаем, что очень многие беспокоятся за своих детей, студенты беспокоятся за свое будущее. Это действительно очень важный закон. В сегодняшнем общении со студентами мы хотели бы ответить на все вопросы, может быть, получить наказы, разобраться во всем – у нас всегда есть возможность внести изменения в закон. Надеемся, что этот закон будет помогать нашим студентам становиться очень опытными, хорошими врачами. Мы все болеем за будущее нашей медицины», – рассказал депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов.

Он отметил, что сейчас решается вопрос о предоставлении доплаты наставникам молодых врачей.

«Мы разговаривали с врачами, и они даже не ставят такой вопрос. Они открыты к молодежи, и это всегда так было. Это большая работа, большая ответственность, поэтому вопрос о размерах доплат будет решаться», – добавил депутат.

Сергей Леонов подробно рассказал, как будет организован процесс наставничества и как будут помогать выпускникам-медикам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Что делать целевику, если он на первом курсе понял, что выбрал не ту профессию»

Началась встреча со студентами с объяснения нового закона – Сергей Леонов подробно рассказал, как будет организован процесс наставничества и как будут помогать выпускникам-медикам.

«А что делать целевику, если он на первом курсе понял, что выбрал не ту профессию? Если решил, что не хочет быть врачом, но боится огромных штрафов, так как уже подписал договор?» – раздался вопрос из зала.

«В 18 лет, когда человек поступает в вуз, он уже должен нести ответственность за свои поступки. В 18 лет у нас в стране разрешают жениться, приобретать оружие. Больших штрафов на первом курсе не будет, система другая. Но нужно понимать, что и в коммерческих вузах нужно платить за обучение, даже если ты передумал», – объяснил Сергей Леонов.

Рассказали студентам о поддержке государства, представлении жилья в некоторых регионах и прочих мерах поддержки.

«Вы все знаете, что в сельской местности по указу Президента предусмотрены серьезные доплаты к заработной плате. Врачи, которые работают на селе или в малых городах, получают хорошую зарплату. Последнее время мы наблюдаем миграцию специалистов из городов, потому что в селе зарплаты намного выше», – рассказал депутат.

Рассказали студентам о поддержке государства, представлении жилья в некоторых регионах и прочих мерах поддержки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он обратил внимание, что сам окончил вуз в 2006 году и такой поддержки государства, как сейчас, тогда не было.

«Регионы дерутся за вас, поэтому у вас есть большие возможности», – подчеркнул он.

По закону студенты могут выбрать любой регион и любое медицинское учреждение на период наставничества.

Спрашивали студенты и о мотивации для врачей-наставников, и о том, как будет проходить аккредитация для тех, кто откажется от наставничества, и о многом другом. К слову, в вузе отметили, что с тех пор, как были приняты поправки к закону, ни один студент КГМУ не забрал документы и не отказался от обучения.