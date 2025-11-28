news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 ноября 2025 10:21

В Татарстане 127 тысяч человек живут с онкозаболеваниями

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане 127 тысяч человек живут с онкозаболеваниями
Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В Татарстане 127 тысяч человек живут с онкологическими заболеваниями. Об этом перед рабочим совещанием «Борьба с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями в Республике Татарстан: достижения и перспективы развития» в Госсовете РТ журналистам рассказал министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«При этом за прошедшие 10 месяцев 2025 года впервые выявлено более 19 тысяч новых случаев», – добавил министр.

Как отметил Альмир Абашев, по сравнению с 2019 годом в десять раз выросли затраты государственной системы здравоохранения на высокотехнологичное лечение жителей РТ. По его словам, в Татарстане более 4,5 млрд рублей направляются на химиотерапию.

#онкологические заболевания #рак #госсовет рт #минздрав рт #госдума рф #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

27 ноября 2025
Бюджет Татарстана на 2026 год принят с дефицитом 13,8 млрд рублей

Бюджет Татарстана на 2026 год принят с дефицитом 13,8 млрд рублей

27 ноября 2025