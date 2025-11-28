В Татарстане 127 тысяч человек живут с онкозаболеваниями

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В Татарстане 127 тысяч человек живут с онкологическими заболеваниями. Об этом перед рабочим совещанием «Борьба с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями в Республике Татарстан: достижения и перспективы развития» в Госсовете РТ журналистам рассказал министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«При этом за прошедшие 10 месяцев 2025 года впервые выявлено более 19 тысяч новых случаев», – добавил министр.

Как отметил Альмир Абашев, по сравнению с 2019 годом в десять раз выросли затраты государственной системы здравоохранения на высокотехнологичное лечение жителей РТ. По его словам, в Татарстане более 4,5 млрд рублей направляются на химиотерапию.