С начала года в РТ в ДТП погибло почти столько же детей, сколько за весь прошлый год

В этом году в республике дети стали участниками каждого восьмого ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

За 4 месяца с участием детей произошло 124 аварии, в которых погибли 6 детей, 128 получили различные травмы. В ДТП, которое произошло 7 мая в Агрызском районе, погибли еще два ребенка – 3-х и 8-и лет. Таким образом, за этот год в Татарстане в результате аварий погибли почти столько же детей, сколько за весь прошлый год: 8 детей в этом году по состоянию на 10 мая и 9 детей в прошлом году.

«Все погибшие дети являлись пассажирами транспортных средств, где они, по сути, оказываются заложниками ситуации. В связи с чем проблема перевозки детей является наиболее актуальной», – сообщил агентству начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.

Несмотря на значительные штрафы и деятельность ГИБДД по профилактике нарушений при перевозке детей, некоторые родители по-прежнему перевозят их без детских удерживающих устройств.

С начала года с нарушением правил перевозки зарегистрировано 6 ДТП, в которых двое детей погибли и пятеро пострадали. Например, в январе в Тукаевском районе легковушка, вылетев на встречку, столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии погиб 4-месячный ребенок, в момент ДТП он был на руках у матери.

«Пренебрежение правилами дорожного движения взрослыми, таких как превышение скоростного режима, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушение режима труда и отдыха сыграло свою роль и привело к трагическим последствиям», – добавил Рамиль Ахтамзянов.

Кроме того, встречаются случаи, когда дети перевозились в детских автокреслах, но не были закреплены соответствующим образом. Так, в Сабинском районе РТ в результате лобового столкновения двух машин на встречке погиб полугодовалый мальчик со своим отцом. Ребенок был в автолюльке, однако она не была закреплена.

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что здоровье детей-пассажиров целиком зависит от действий водителей.

Чтобы снизить детскую аварийность, прорабатывается вопрос об усилении требований к перевозке детей в автомобилях. Госавтоинспекция Татарстана направила в Кабинет Министров и Госсовет РТ законодательные инициативы, по которым ребенка обязательно следует перевозить в автокресле до 9 лет, а на автомобиле должен находиться специальный опознавательный знак, информирующий о наличии ребенка в авто.

Кроме того, по инициативе во время перевозки детей в автомобиле для водителя устанавливается ограничение скорости в 60 км/ч, а присутствие несовершеннолетнего в салоне авто станет отягчающим обстоятельством в случае аварии.

С 17 по 23 мая по инициативе ООН пройдет Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, главной темой которой является снижение скоростного режима в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

«В рамках Недели будут проведены мероприятия, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД, организованы встречи с курсантами автошкол, водителями, осуществляющими организованные перевозки групп детей, трансляция роликов социальной рекламы», – прокомментировал Рамиль Ахтамзянов.

Также во время Недели безопасности в Татарстане пройдет профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир», которое будет проведено для профилактики нарушений правил перевозки детей.

Не менее актуальной проблемой остается аварийность по неосторожности самих детей. За этот год произошло 23 случая подобных ДТП, в которых погиб 1 ребенок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких аварий выросло более, чем в два раза.

В апреле в Тукаевском районе двое подростков на мопеде влетели в легковушку на встречке. Один из юношей погиб на месте, второго с тяжелыми травмами доставили в больницу.

С наступлением теплого времени все больше детей начинают ездить на велосипедах. С начала года в республике зарегистрировано 7 ДТП с велосипедистами-детьми. Причинами этих аварий в первую очередь являются их слабые знания ПДД.

Республиканская Госавтоинспекция отмечает необходимость обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах. Особую роль в этом играют отряды юных инспекторов движения. Участие в этих отрядах поможет ребенку лучше изучить безопасное поведение на дороге.

«В то же время пропаганда безопасного поведения на дорогах, которую проводят сами ЮИДовцы – это эффективный инструмент профилактической работы с возможными нарушителями ПДД», – добавил Рамиль Ахтамзянов.

ГИБДД оказывает организационно-методическую поддержку и материальное стимулирование деятельности руководителей отрядов ЮИД.