Стали известны подробности страшного ДТП с мопедом в РТ, в котором погиб подросток

Как стало известно агентству, на момент ДТП оба подростка на мопеде были без шлемов. На самом мопеде не работали фары, молодые люди выехали на встречку, где столкнулись с легковушкой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о страшной аварии с подростками 14 и 15 лет на мопеде в Тукаевском районе республики, в результате которой один из них скончался в больнице от полученных травм, а второй получил серьезные травмы. По информации агентства, выжившему подростку в аварии оторвало руку.

«Водитель мопеда, двигаясь со стороны Набережных Челнов в сторону поселка Новый, без прав на управление транспортным средством не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным автомобилем», – сообщил агентству начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому Району Шамиль Ганиев.

Выяснилось, что 18-летний молодой человек за рулем легковушки ранее взял этот автомобиль у своего друга, чтобы проехаться на нем. При этом знакомый юноши также находился в машине на пассажирском сиденье. ДТП произошло, когда они выехали из поселка Новый. По словам водителя легковушки, на мопеде не горели фары.