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Экономика 4 августа 2026 21:38

С начала года в бюджет РТ поступило почти 1,3 млрд рублей неналоговых доходов

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С начала года в бюджет РТ поступило почти 1,3 млрд рублей неналоговых доходов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 января до 1 августа текущего, 2026 года в бюджет Татарстана поступили неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков в размере 1 млрд 271,56 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

В частности, доходы от аренды имущества составили 173,99 млн рублей. На часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий пришлось 40,00 млн рублей, на аренду земли – 81,66 млн рублей, на сервитут – 27,47 млн рублей, на доверительное управление – 73,11 млн рублей.

При этом дивиденды принесли республиканскому бюджету 816,64 млн рублей. Поступления от реализации имущества составили 52,66 млн рублей, от продажи земельных участков – 5,98 млн рублей, тогда как прочие доходы – 0,05 млн рублей.

«Стабильные поступления от использования и реализации государственного имущества, а также земельных участков – это результат системной работы министерства по эффективному управлению активами», – заявили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за первую половину 2026 года в бюджет РТ поступило 373,3 млрд рублей.

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#бюджет рт #минземимущество рт
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