За первую половину 2026 года в бюджет РТ поступило 373,3 млрд рублей

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В первой половине 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 373,3 млрд рублей. Из них 308,2 млрд – налоговые и неналоговые доходы, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики.

«Годовой план по сбору выполнен на 54,4%. Однако эти показатели не повод для спокойствия», – заявил Минниханов.

Одной из главных проблем стало снижение поступлений от налога на прибыль по ряду предприятий, в связи с чем Раис Татарстана поручил профильным министерствам индивидуально проработать проблемы с каждым производством.