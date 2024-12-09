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С начала года по вине пьяных водителей в Казани погибли три человека, еще 66 пострадали
За первые 11 месяцев текущего года в Казани зарегистрировано 35 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. В результате погибли три человека, еще 66 получили травмы. Такую статистику приводит Госавтоинспекция Казани.
Напомним, что в Татарстане с 29 ноября по 1 декабря проходили рейды «Пьяный водитель». Всего за три дня республиканские автоинспекторы поймали 25 нетрезвых водителей. Из них 12 поймали за употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение.
В конце ноября пьяный водитель «Нивы» спровоцировал массовое ДТП на трассе в Дрожжановском районе. По данным очевидцев, погибла пассажирка «Нивы» – женщина, на вид ей было около 45 лет. Водитель и еще одна пассажирка «Нивы» госпитализированы.
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