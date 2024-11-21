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Пьяный водитель «Нивы» спровоцировал массовое ДТП на трассе в РТ, его пассажирка погибла
ДТП произошло сегодня в пятом часу вечера на трассе в Дрожжановском районе Татарстана. Водитель «Нивы» ехал со стороны села Большая Акса в сторону Старого Дрожжаного. Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, «Нива» въехала в «Амкадор», третий участник ДТП – ГАЗон NEXT съехал с трассы в кювет и лег на бок.
По данным официального представителя прокуратуры РТ Руслана Галиева, водитель «Нивы», будучи пьяным, нарушил правила обгона, не выбрал безопасную дистанцию и интервал и столкнулся с фронтальным погрузчиком «Амкадор», который двигался попутно с ним. После этого «Нива» выехала на встречку и врезалась в ГАЗон NEXT.
По данным очевидцев, погибла пассажирка «Нивы» – женщина, на вид ей около 45 лет. Водитель и еще одна пассажирка «Нивы» госпитализированы.
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