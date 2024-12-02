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За три дня на дорогах Татарстана поймали 25 нетрезвых водителей
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На дорогах Татарстана поймали 25 нетрезвых водителей за три дня.
Из них 12 водителей поймали за употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение.
Еще 13 — за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Рейды «Пьяный водитель» проходили с 29 ноября по 1 декабря.
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