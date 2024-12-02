За три дня на дорогах Татарстана поймали 25 нетрезвых водителей

На дорогах Татарстана поймали 25 нетрезвых водителей за три дня.

Из них 12 водителей поймали за употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение.

Еще 13 — за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Рейды «Пьяный водитель» проходили с 29 ноября по 1 декабря.