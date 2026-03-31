С начала года на службу в Войска беспилотных систем из РТ отправились порядка 300 человек

С начала 2026 года на службу в Войска беспилотных систем из Татарстана отправились порядка 300 человек. Об этом рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Виктор Никитин.

Среди военнослужащих есть и те, кто прибыл для заключения контракта в Татарстан из других регионов России – Марий Эл, Чувашии, Самарской области. По словам Виктора Никитина, многие сегодня отправляются на службу именно из Татарстана, поскольку здесь предлагают лучшие условия контракта.

«Все они подписали контракт на один год с правом уволиться по его окончании, если не решат служить дальше. Бойцы будут служить только в Войсках беспилотных систем и не будут переведены в другие рода войск без их личного желания», – объяснил он.

На днях из Республиканского центра «Патриот» на службу в Войска беспилотных систем отправилась группа военнослужащих. О том, почему они выбрали именно эти войска и с какими эмоциями уходят на фронт, читайте в репортаже «Татар-информа».

С 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ до 2,9 млн рублей, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.