«Киберспортсменов берем вне конкурса»: о выплатах и отборе в Войска беспилотных систем

Почему условия заключения контракта в новые Войска беспилотных систем называют особыми? Правда ли, что военнослужащие этого рода войск получают надбавку в 300% к окладу? О том, кто может стать оператором дронов и какие льготы положены бойцам и их близким, узнал «Татар-информ».





Виктор Никитин: «С 1 декабря 2025 года в Вооруженных силах Российской Федерации официально функционирует новый род войск – Войска беспилотных систем»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Войска оснащали с нуля, все оборудование абсолютно новое»

С 1 декабря 2025 года в Вооруженных Силах Российской Федерации официально функционирует новый род войск – Войска беспилотных систем. Решение об их создании было принято Президентом Владимиром Путиным.

В Татарстане идет активный набор граждан на службу по контракту в этот перспективный род войск. О том, чем условия в Войсках беспилотных систем отличаются от общевойсковых, какие требования предъявляются к будущим операторам FPV-дронов, как студенту совместить контракт с учебой, в интервью «Татар-информу» рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Виктор Никитин.

– Что такое Войска беспилотных систем и когда они появились?

– Это новый род войск, который появился в нашей стране с декабря 2025 года решением Верховного главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина. Данный род войск давно назревал в свете прогрессирующих современных конфликтов. Основатели этого рода войск – военнослужащие Центра перспективного вооружения «Рубикон».

– Какая у этого рода войск материально-техническая база? Как он оснащен?

– Все части, которые относятся к беспилотным системам, формируются с нуля. Все их оборудование абсолютно новое, начиная от автомобильной техники до передовых технологий в сфере беспилотных систем: это летательные аппараты квадро-, гексакоптерного типа, летательного типа «крыло» или самолетного базирования.

Оснащение у Войск беспилотных систем самое новое и передовое. У них специфическая форма, отличается расцветкой в зависимости от типа местности, на которой находятся бойцы. Для холодного климата комплект утепленный, для жаркого – облегченный. Вся форма разработана передовым военно-промышленным комплексом на базе концерна «Калашников».

«Для операторов FPV-дронов возрастные ограничения от 18 до 35 лет, а образование от среднего профессионального до высшего» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Студенту засчитают год контракта как год учебы и переведут на бюджет»

– Кто может подписать контракт и какие требования?

– На сегодняшний день к этому роду войск самые строгие требования для замещения должностей прохождения службы беспилотных систем. Для операторов FPV-дронов возрастные ограничения от 18 до 35 лет, а образование от среднего профессионального до высшего.

Также к кандидатам предъявляются высокие требования по здоровью. Обязательно нужно быть годным к военной службе, в хорошей физической форме и с развитой моторикой рук. Вне конкурса рассматриваются те, кто имеет отношение к киберспорту, уверенно пользуется компьютерами, хорош в играх на приставках и имеет опыт работы с 3D-печатью и моделированием. Моторику рук и умение работать с джойстиком проверят в учебном центре.

– Может ли студент заменить срочную службу на контракт в Войсках беспилотных систем? Что служба даст ему?

– Сейчас в Татарстане идет активный набор студентов очных и заочных форм обучения. Для них действует уникальное предложение: годом по контракту можно заменить срочную службу, при этом он получит уникальные навыки и знания по использованию беспилотных систем. Всех подписавших контракт переведут на дистанционный формат обучения, год учебы для них потерян не будет, им будут оказывать содействие с учебой. На время контракта студент не будет оплачивать обучение, а по возвращении его переведут на бюджет.

– Операторы БПЛА находятся на первой линии в зоне боевых действий?

– Они работают на удалении от непосредственной линии боевого соприкосновения, на расстоянии около 15-20 километров от линии фронта, что снижает риск попадания под огневое воздействие противника.

– Какие сейчас есть специальности в Войсках беспилотных систем?

– Помимо должностей операторов расчетов у нас есть операторы внешней нагрузки, инженерные должности, мастера, группа сбора и обобщения материала объективного контроля. То есть не все должности связаны исключительно с управлением дронами, но при этом у всех одинаковые условия прохождения службы.

Для тех, кто занимается обслуживанием FPV-дронов, возрастной ценз поднят до 45 лет. Есть послабления по состоянию здоровья. Сейчас в Татарстане актуальны специальности операторов дронов, инженеров, мастеров, водителей, инженеров и саперов. Также идет набор на медицинские должности. На сегодняшний день формируется большое количество частей, и каждый сможет найти себе роль, в которой он хорош. На данный момент вакантных должностей для женщин нет – они будут появляться постепенно.

Вне конкурса рассматриваются те, кто имеет отношение к киберспорту, уверенно пользуется компьютерами, хорош в играх на приставках и имеет опыт работы с 3D-печатью и моделированием Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Войсках беспилотных систем надбавка к довольствию в 300%»

– Какова сейчас единоразовая выплата и какое довольствие у военнослужащих беспилотных систем?

– У военнослужащих Войск беспилотных систем повышенное денежное довольствие. Все проходящие службу в Войсках беспилотных систем независимо от должности, будь это оператор или водитель, получают надбавку 300% к должностному окладу. Во время нахождения в учебных центрах их довольствие от 70 тысяч рублей. А в зоне проведения спецоперации минимально они получают от 240 тысяч рублей.

Есть выплаты за подбитую технику – от 5 тысяч рублей и до полумиллиона, в зависимости от вида пораженной техники. За подбитый вражеский танк дополнительная выплата – 300 тысяч рублей, за БПЛА – от 5 до 50 тысяч рублей, за группу пехоты – 50 тысяч рублей, за БМП – 100 тысяч рублей, за самолет или вертолет – 300 тысяч рублей.

Так как операторы беспилотных расчетов находятся на удалении от линии соприкосновения, то мы не рассматриваем вариант «затрофеивания» вражеской техники. Но если такое произойдет, то оплата в два раза больше, чем за подбитую.

«Все граждане, которые подписали контракт, в первую очередь убывают в учебные центры Министерства обороны для прохождения обучения» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Какое обучение проходят перед отправкой подписавшие контракт в Войска беспилотных систем?

– Все граждане, которые подписали контракт, в первую очередь убывают в учебные центры Министерства обороны для прохождения обучения. В него входит общевойсковая подготовка, на которую выделяется первые семь дней. Потом начинается профессиональная подготовка в зависимости от должности: если это операторы FPV-дронов, то они будут обучаться управлению, маневрированию, настройке, кодировке, строению антенн, направленности радиоволн и так далее.

Обучение серьезное, это очень емкий учебный процесс, который занимает у военнослужащих большую часть времени. Оно длится минимум 60 дней, по завершении устраивается экзамен для допуска к работе. Если же это водитель, то он проходит специальную подготовку по вождению на баггидромах и автодромах, профессионально готовится к вождению в сложных условиях, приближенных к боевым. Инженеры и саперы работают со взрывчатыми веществами, мастера работают с моделированием и так далее.

– Вы видели, как проходят обучение те, кто подписал контракт в Татарстане? Как они там живут?

– У них обычный распорядок дня: в 8 утра построение, потом завтрак, после него начинается учебное время. Оно длится с девяти утра до двух часов дня. Они занимаются профессиональной подготовкой, либо управляют дронами, либо паяют платы, кодируют или учатся противодействовать волнам противника. Потом у них время обеда, отдых и дальнейшее учебное время. К вечеру они больше практикуются в управлении техникой.

«Все граждане, подписавшие контакт в Татарстане, получают единовременную выплату 2,5 миллиона рублей и еще 400 тысяч рублей от Министерства обороны» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В Татарстане для участников СВО действует множество льгот и выплат»

– Какие действуют льготы и выплаты для подписавших контракт?

– Все граждане, подписавшие контакт в Татарстане, получают единовременную выплату 2,5 миллиона рублей и еще 400 тысяч рублей от Министерства обороны. При этом в Татарстане еще действует выплата на каждого ребенка, не достигшего 18 лет, по 20 тысяч рублей. Также участники СВО получают статус ветерана боевых действий, вместе с ним пожизненную ежемесячную выплату.

На сегодняшний день в Татарстане есть множество социальных гарантий для участников СВО и их семей, в том числе 50-процентная скидка на услуги ЖКХ самому военнослужащему и его родственникам. Внеочередное внеконкурсное поступление детей участника СВО по отдельной квоте в вузы и предоставление земельных участков на территории Татарстана. Для детей участника СВО предусмотрено бесплатное двухразовое питание в школах и бесплатное посещение дошкольных учреждений.

– В чем особенность контракта в Войсках беспилотных систем?

– Граждане подписывают особый контракт, в котором прописано и закреплено на уровне нормативно-правовых документов, что служба проходит в установленные сроки, согласно контракту – от одного года. И по истечении этого срока гражданин имеет право уволиться, если не изъявит желание продолжать службу. В контракте закрепляется то, что заключивший контракт в Войска беспилотных систем никогда не будет переведен в другой род или вид войск, если он сам не изъявит желание.

– Какие сейчас фейки гуляют на просторах интернета о службе по контракту в беспилотных войсках?

– В студенческих группах распространяют видео, где якобы военный юрист разбирает контракт, который создан для Войск беспилотных систем. Там он говорит, что это все ложь и человек не будет уволен по истечении срока контракта. Отмечу, что контракт не находится в открытом доступе, а хранится только в военных комиссариатах на пунктах отбора. Там же с ним можно ознакомиться, все условия в контракте прописаны со ссылками на нормативно-правовые акты. В том числе есть отдельный пункт о том, что контракт не продлевается автоматически.