Ухожу, чтобы мы скорее победили: контрактники убыли из Казани в Войска беспилотных систем

Из Республиканского центра «Патриот» на службу в недавно созданные Войска беспилотных систем отправились будущие воины и защитники Отечества. О том, почему они выбрали именно эти войска и с какими эмоциями уходят на фронт, они рассказали корреспонденту «Татар-информа».





«Интерес к службе в Войсках беспилотных систем растет, желающих много»

На днях группа военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны РФ для службы в Войсках беспилотных систем, отправилась на обучение из казанского центра «Патриот». Бойцам предстоит подготовка в учебных центрах перед дальнейшей службой в Вооруженных Силах.

Контрактников провожали родные и близкие. Особенно долгим и трогательным было прощание молодой пары – и девушка, и парень не могли сдержать слез. Молодой человек, который в этот день покидал родную Казань, вежливо отказался от общения с прессой. Было видно, что его переполняли эмоции.

Перед отправкой контрактникам провели краткий инструктаж – им рассказали, что с собой брать можно, а что нельзя.

«Все они подписали контракт на один год с правом уволиться по его окончании, если не решат служить дальше. Бойцы будут служить только в Войсках беспилотных систем и не будут переведены в другие рода войск без их личного желания», – объяснил офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Виктор Никитин.

Среди новоиспеченных военнослужащих есть те, кто прибыл для заключения контракта в Татарстан из других регионов России – Марий Эл, Чувашии, Самарской области. По словам Виктора Никитина, многие сегодня отправляются на службу именно из Татарстана, поскольку здесь предлагают лучшие условия контракта. Всего с начала года на службу в Войска беспилотных систем из РТ отправились порядка 300 человек.

«Интерес к службе в Войсках беспилотных систем растет. Желающих много, но проходят на службу только лучшие. Средний портрет бойца – физически развитый мужчина 35 лет со средним профессиональным образованием. Заключившие контракты приняли решение защищать Родину, используя свои навыки в технологической сфере», – подчеркнул офицер пункта отбора.

Нередко на подписание контракта приходят люди без технической подготовки – о новом роде войск они узнают в интернете.

«Видно, что у них горят глаза. Это замечательно. Главное, чтобы у кандидата было желание учиться», – отметил Виктор Никитин.

В приоритетном порядке при поступлении на службу рассматриваются те, кто увлекается киберспортом, робототехникой, геодезией, те, кто получил высшее техническое образование. Важным преимуществом будет развитая мелкая моторика рук. Обучение длится от двух месяцев в зависимости от типа модели беспилотника.

Само обучение проходит при заводах-изготовителях БПЛА и в учебных центрах по всей России – в Челябинской, Свердловской областях, Подмосковье. Его проводят как конструкторы предприятий, так и инструкторы, которые сами участвуют в разработке и доработке боевых аппаратов.

«Пришло мое время идти на фронт»

Одним из подписавших контракт на службу в Войсках беспилотных систем стал 29-летний Ильдар. Он родился в Ижевске, но вот уже шесть лет живет в Казани.

«До сегодняшнего дня я занимал должность гендиректора строительной компании. Соучредитель компании уже третий год находится в зоне СВО. Я заменял его, но теперь пришло и мое время уходить. Бизнес остается здесь и будет расцветать. Есть на кого оставить дело», – рассказал контрактник.

Изначально Ильдар хотел попасть в Африканский корпус Минобороны РФ, но в военкомате ему предложили службу в совершенно новом роде войск. Напомним, что Войска беспилотных систем в составе ВС РФ были созданы 1 декабря 2025 года решением Президента России Владимира Путина.

«Беспилотные системы – это новые передовые войска. Думаю, что служить будет интересно. Можно сказать, что я геймер. Люблю поиграть в игры в свободное время, особенно на консоли. Джойстик – это что-то приближенное к управлению беспилотными системами. Мне хотелось бы стать оператором дрона, но если определят на другую должность, буду и там служить и отдавать свой долг с честью и достоинством», – подчеркнул Ильдар.

Боец объяснил свое решение пойти на СВО желанием, чтобы боевые действия быстрее закончились.

«Думаю, что смогу немного этому поспособствовать. То есть я четко знаю, с какой целью туда еду», – уверен Ильдар.

Члены семьи, по словам Ильдара, отреагировали на решение по-разному. Были те, кто отговаривал: война – это все-таки риск. Супруга отнеслась с пониманием. Ребенок Ильдара еще совсем мал, но заплакал, когда провожал отца.

«Честно говоря, я чувствую волнение, но оно, скорее, из-за неизвестности. Думаю, что победа близка. Скоро все закончится, а мы вернемся в родные дома», – сказал мужчина.

«Никто, кроме нас»

«Беспилотники – это войска будущего. Это перспектива. Сейчас даже танки не играют такой большой роли, как это было раньше. Сегодня больше половины из них уничтожается беспилотниками», – считает 37-летний Алексей.

По образованию он автомеханик. Некоторое время работал автоэлектриком – навыки работы с техникой есть. Алексей признался, что не управлял даже простым квадрокоптером, но верит, что сможет быстро обучиться управлению БПЛА.

Казанец узнал о возможности подписать контракт в новый род войск благодаря активной рекламе на телевидении и в Сети. Алексей подал заявление через специализированную страницу на портале госуслуг.

«Почему я решил пойти на СВО? Потому что наша страна нуждается в защите своих интересов. Я служил срочную службу в ВДВ и помню бессмертный девиз: "Никто, кроме нас". Действительно, кто, если не мы?» – задался вопросом военнослужащий.

Родственники Алексея сначала отреагировали на его решение с недоумением, но в итоге приняли его выбор. Смысла отговаривать нет, ведь решение вынашивалось долго и принято осознанно.

«Главное – не бояться, защищать свою страну – долг настоящего мужчины»

«Я ухожу лишь с одним желанием: вернуться с победой. Есть небольшой страх, ведь мы будем участвовать в боевых действиях. Однако святое дело надо сделать. Тем, кто сомневается, подписывать контракт или нет, я бы сказал: главное – не бояться. Защищать свою страну – долг настоящего мужчины», – сказал Алексей.

Он уверен, что Российская армия одержит уверенную победу и с триумфом вернется домой.

Бойцам объяснили, что по пути в учебные центры им предстоит придумать позывной. В окопах и блиндажах их не будут называть так, как зовут дома родные и близкие.

Добровольцы погрузились в автобусы. Транспорт тронулся и покинул центр «Патриот». Дорога, рокот двигателя и сменяющиеся за окном весенние пейзажи – так начинается новая глава их жизни, глава о защите Родины.

Напомни, с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ, до 2,9 млн рублей – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше 3 тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, открыта отдельная горячая линия, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку «4». Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.