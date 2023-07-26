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С начала года количество самозанятых в Татарстане увеличилось на 30 тысяч человек
В Татарстане с начала 2023 года количество самозанятых выросло на 30,5 тысячи человек – до 255 тысяч. Суммарный задекларированный доход самозанятых за этот период составил более 22,5 млрд рублей, сообщает Министерство экономики РТ.
В ведомстве напоминают, что в республике действует комплекс мер поддержки для повышения экономической активности самозанятых. Среди них помощь по выходу на онлайн-площадки и организации для них специальных торговых мест и ярмарок.
Сегодня самозанятым Татарстана также доступны такие финансовые меры господдержки, как льготные микрозаймы и поручительства. Ранее «Татар-информ» сообщал, что бизнесмены Татарстана получили по нацпроекту гарантийную поддержку почти на 3 млрд рублей.
Росту количества самозанятых и соответственно их суммарного дохода способствуют меры поддержки, оказываемые в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», отмечают в ведомстве.
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