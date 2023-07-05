Предприниматели Татарстана смогут бесплатно размещать карточки товаров на маркетплейсах

Бесплатно размещать карточки товаров на маркетплейсах смогут татарстанские самозанятые и предприниматели. Услугу в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» запускает Центр «Мой бизнес», сообщает Минэкономики РТ.

Услуга по выведению самозанятых и предпринимателей на электронные торговые площадки Ozon, ЯндексМаркет, Wildberries, KazanExpress и AliExpress бесплатная, отмечают в ведомстве. Она включает в себя размещение продукции на выбранном маркетплейсе с учетом требований площадки.

Чтобы получить поддержку, необходимо подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ. Получить консультацию можно по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» +7(843)524-90-90.

Сама поддержка состоит из нескольких этапов. Это консультация, анализ продукции и определение лучшей логистической схемы, создание личного кабинета на выбранном маркетплейсе и профессионального фотоконтента для десяти товаров, подготовка текстовых материалов о товаре, создание до десяти карточек товара на выбранном маркетплейсе, а также загрузка контента и прохождение модерации, услуга по настройке склада.

Национальные проекты реализуются на территории страны по инициативе Президента РФ Владимира Путина.