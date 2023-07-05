Бизнесмены Татарстана получили по нацпроекту гарантийную поддержку почти на 3 млрд рублей

Благодаря гарантийной поддержке со стороны республики, оказываемой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», предприниматели Татарстана в первом полугодии смогли привлечь заемное финансирование на рекордную сумму 7,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В общей сложности 485 бизнесменов, не располагающих достаточным залоговым обеспечением для получения кредита, получили льготную гарантийную поддержку на 2,9 млрд рублей. Этот инструмент позволил получить в кредитных организациях 7,4 млрд рублей. Помощь при получении заемного финансирования бизнес-сообществу республики оказал подведомственный региональному Министерству экономики Гарантийный фонд РТ.

Гарантийный фонд Татарстана занимается предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, обладающих, согласно заключению банков, устойчивым финансовым положением, но не располагающих достаточным залоговым обеспечением для получения кредита.

В частности, фонд реализует несколько льготных гарантийных продуктов для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельской местности, в сфере обрабатывающего производства, строительства, услуг и торговли (в том числе на интернет-площадках), а также для экспортеров и резидентов индустриальных и промышленных парков.

Наиболее востребованным продуктом, разработанным для поддержки предпринимателей в условиях санкционного давления, является льготный гарантийный продукт «Поддержка — 2023». Максимальная сумма поручительства по продукту равняется 70 млн рублей, размер поручительства — до 50% от суммы кредита. Ставка по вознаграждению составляет 0,5%.

За первое полугодие этим продуктом под поручительство Гарантийного фонда РТ воспользовались 164 предпринимателя, что позволило им привлечь заемное финансирование на сумму 3,5 млрд рублей. Объем выданных поручительств достиг 1,1 млрд рублей.

Обратиться за поддержкой Гарантийного фонда Республики Татарстан могут предприниматели:

— состоящие в реестре МСП, а также самозанятые;

— численность сотрудников не должна превышать 250 человек;

— выручка — не более 2 млрд рублей;

— не занимающиеся игорным бизнесом и страховыми услугами.

Подать заявку, проверить свой бизнес на соответствие условиям получения гарантийной поддержки, узнать подробнее о льготных программах можно на сайте Гарантийного фонда РТ, а также по телефонам: 8 (843) 293-16-94 и 8-903-061-40-18.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.