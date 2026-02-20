С начала года через «Народный инспектор» в ГАИ Казани 1800 раз сообщили о нарушении ПДД

Более 1800 сообщений о нарушении правил дорожного движения на дорогах Казани поступило в Госавтоинспекцию через приложение «Народный инспектор». По 1300 из них возбуждены административные дела. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

Более четверти от общего числа уведомлений – 377 – касались проезда на запрещающий сигнал светофора.

«Мобильное приложение “Народный инспектор” – это один из эффективных рычагов снижения аварийности на наших дорогах. Общественный контроль за дорожным движением безусловно необходим. Массовое использование этого приложения повысит правосознание всех участников дорожного движения, и вместе мы сможем снизить аварийность на дорогах Татарстана», – отметил Михаил Савин.

«Татар-информ» рассказывал, что платные категории, касающиеся нарушений ПДД, в мобильном приложении «Народный инспектор» заработали с сентября 2024 года. Приложение помогает фиксировать нарушения с указанием места и времени.

Приложение работает с 21 категорией нарушений ПДД, по семи из них можно получить денежное вознаграждение: игнорирование требований пропустить пешехода, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу, езда без ремня безопасности, использование телефона за рулем, а также выброс мусора из транспорта.

«Мы напоминаем пользователям, что фиксировать правонарушение во время управления автомобилем категорически запрещается, поскольку это может привести к ДТП, а за пользование телефоном водитель может получить штраф в размере 1500 рублей. Соблюдайте правила дорожного движения, сберегите себя, сохраните других», – напомнил Михаил Савин.

Для того, чтобы отправить свое сообщение, нужно запустить приложение «Народный инспектор», начать съемку, а потом оформить заявку с автоматическим определением местоположения. После проверки заявку направят в ГАИ. Если сотрудник Госавтоинспекции примет положительное решение о правонарушении, заявителю поступят деньги.