Более полутора миллиона рублей выплатили казанцам за сообщения о нарушениях ПДД

1 миллион 602 тысячи рублей выплатили жителям Казани, которые прислали в приложение «Народный инспектор» сообщения о нарушении ПДД водителями – данные Правительственной Комиссии РТ по обеспечению БДД оказались в распоряжении «Татар-информа». Такую сумму получили сознательные горожане с сентября 2024 года по январь 2026-го.

Всего за это время в «Народный инспектор» поступило 24 251 сообщение от казанцев.

«Татар-информ» рассказывал, что платные категории, касающиеся нарушения ПДД, в мобильном приложении «Народный инспектор» заработали с сентября 2024 года. Приложение помогает фиксировать нарушения с указанием места и времени.

Приложение работает с 21 категорией нарушений, по семи из них можно получить денежное вознаграждение: игнорирование требований пропустить пешехода, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу, езда без ремня безопасности, использование телефона за рулем, а также выброс мусора из транспорта.

Для того, чтобы отправить свое сообщение, нужно запустить приложение «Народный инспектор», начать съемку, а потом оформить заявку с автоматическим определением местоположения. После проверки заявку направят в ГАИ. Если сотрудник Госавтоинспекции примет положительное решение о правонарушении, заявителю поступят деньги.