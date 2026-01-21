Более 3,7 млн рублей выплатили жителям Татарстана за сообщения о нарушениях ПДД

Отправившим заявки о нарушениях правил дорожного движения в Татарстане через систему «Народный инспектор» выплатили более 3,7 млн рублей вознаграждений в 2025 году. Такую цифру назвал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на брифинге в Кабинете министров республики.

Чаще всего через сервис «Народный инспектор» жители жаловались на парковку на тротуарах (70 тыс. заявок), остановку или стоянку под запрещающими знаками (21 тыс.), проезд на красный сигнал светофора (17 тыс.), парковку на «зеленых» зонах (12 тыс.) и парковку на местах для инвалидов (6,7 тыс.).

«По всем категориям, чтобы обработка обращений жителей проходила быстрее, внедрен искусственный интеллект, который обрабатывает фотографии и заявки наших жителей», – сообщил Габдрахманов.

Ранее стало известно, что свыше 1,5 млн рублей выплатили жителям Казани, которые прислали в приложение «Народный инспектор» сообщения о нарушении ПДД.

«Татар-информ» рассказывал, что платные категории, касающиеся нарушения ПДД, в мобильном приложении «Народный инспектор» заработали с сентября 2024 года. Приложение помогает фиксировать нарушения с указанием места и времени.

Приложение работает с 21 категорией нарушений, по семи из них можно получить денежное вознаграждение: игнорирование требований пропустить пешехода, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу, езда без ремня безопасности, использование телефона за рулем, а также выброс мусора из транспорта.

Для того, чтобы отправить свое сообщение, нужно запустить приложение «Народный инспектор», начать съемку, а потом оформить заявку с автоматическим определением местоположения. После проверки заявку направят в ГАИ. Если сотрудник Госавтоинспекции примет положительное решение о правонарушении, заявителю поступят деньги.