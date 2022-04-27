С начала апреля в водоемах Татарстана утонули три рыбака, выпав из лодок

С начала апреля в водоемах Татарстана утонули три рыбака, которые выпали из лодок. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Первый несчастный случай произошел на Казанке вблизи СНТ «Весна-78». Утонувший мужчина был без спасательного жилета, что стоило ему жизни, добавил Венедиктов.

21 апреля на реке ИК из лодки выпал и утонул житель Мензелинска.

«Как и в первом случае, мужчина был без спасательного жилета. Кроме того, он вышел на рыбалку в темное время суток», – уточнил Венедиктов.

Еще один татарстанец утонул 24 апреля. Несчастный случай произошел в Мензелинском районе республики, снова на реке ИК. Лодка рыбаков на высокой скорости налетела на препятствие и перевернулась. В результате в воде оказались три человека, один из них утонул.