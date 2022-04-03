Рыбак утонул в Казанке в Дербышках, тело из воды достали спасатели

Сегодня в 13.40 по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Дербышках на улице Вишнёвый сад в Казанке рядом с СНТ «Весна-78» утонул мужчина.

Спустя некоторое время на место прибыли спасатели. Они достали тело утонувшего в пяти метрах от берега. Мужчине было 46 лет, неподалёку также обнаружили надувную лодку.

Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Причина случившегося устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.