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Ру Тат
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Происшествия
3 апреля 2022  15:07
Павел Климчак

Рыбак утонул в Казанке в Дербышках, тело из воды достали спасатели

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Сегодня в 13.40 по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Дербышках на улице Вишнёвый сад в Казанке рядом с СНТ «Весна-78» утонул мужчина.

Спустя некоторое время на место прибыли спасатели. Они достали тело утонувшего в пяти метрах от берега. Мужчине было 46 лет, неподалёку также обнаружили надувную лодку.

Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Причина случившегося устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#утонул рыбак
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