Трое рыбаков перевернулись на лодке на реке в РТ, один из них скончался

Накануне вечером на реке Ик у Мензелинска трое рыбаков перевернулись на лодке. Другие рыбаки, увидев это, вызвали спасателей по номеру вызова экстренных служб 112, после чего самостоятельно спасли из воды троих пострадавших и доставили их на берег.

Один из рыбаков был без сознания – он скончался до приезда скорой помощи. Остальные двое никак не пострадали, от медпомощи отказались. Причина случившегося – нарушение правил безопасности на водоемах. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.