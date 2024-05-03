С начала апреля из Казани вывезли более 541 тыс. куб. метров отходов

Фото: kzn.ru

С начала апреля из столицы Татарстана вывезли свыше 541 тыс. куб. метров отходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на данные мусорного оператора — УК «ПЖКХ».

За сутки из города вывозят около 21 тыс. куб. метров отходов — в среднем это составляет 98% от запланированного исполнения заданий, отмечают в пресс-службе оператора.

При этом за второй месяц весны на частных территориях в городе расчищено примерно 2,2 тыс. контейнерных площадок. Оттуда рабочие собрали примерно 15 тыс. куб. метров отходов.

Ежедневно в Казани для очистки контейнеров и контейнерных площадок с твердыми коммунальными отходами используют 11 машин УК «ПЖКХ» и еще 29 единиц техники, среди которых есть погрузчики и самосвалы.

В компании пожаловались, что в столице РТ часто возникают проблемы с уборкой территории, потому что горожане выбрасывают в баки не только твердые коммунальные отходы, но и спилы деревьев и кустов, автомобильные покрышки. Ухудшают ситуацию и «серые возчики», которые регулярно выкидывают в контейнеры строительный мусор. Такие отходы должны утилизироваться отдельно, напомнили в УК «ПЖКХ».

Upd. (00.03): В общей сложности в Казани УК «ПЖКХ» следит за чистотой 8428 контейнерных площадок. Помимо прочего, совместно с администрациями районов компания ведет работы по ликвидации несанкционированных свалок. За апрель было найдено и очищено пять захламленных территорий.

Ранее министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков доложил 28 апреля на совещании в Доме Правительства республики о ходе проведения санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане. За первые четыре недели на субботники вышли 125 тыс. человек. Собрано и вывезено на полигоны почти 50 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов. Муниципалитеты высадили более 24 тыс. деревьев и кустарников.

В ходе совещания Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил решить вопрос с вывозом мусора и образованием стихийных свалок. «Фиксируется рост количества жалоб от жителей республики по поводу вывоза мусора и образования стихийных свалок. Ну, это весной всегда бывает. Это надо побороть», — подчеркнул он.