Во всех районах Казани установят контейнеры для сбора покрышек

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В апреле и мае во всех районах столицы Татарстана установят контейнеры для сбора изношенных автомобильных покрышек. Об этом рассказали в пресс-службе УК «ПЖКХ», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Пока идет процесс согласования адресов расположения контейнеров. Собранное вторсырье будет передаваться на дальнейшую переработку.

«Мусор — это не только мусор, но еще и ресурс, который нужно научиться грамотно использовать. Глупо закапывать в землю на долгие годы то, что можно снова пустить в экономический оборот. Тем более, что земли для захоронения отходов уже нет», — прокомментировал соответствующие планы генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

Покрышки также можно сдать на организованную мусорным оператором точку сбора, которая находится на улице Васильченко.

Аналогичная акция уже проводилась в 2023 году. Тогда удалось собрать примерно 600 куб. метров покрышек. Вторсырье передали на переработку ПАО «Татнефть» и заводу «Кряж +».

Шины не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому их запрещено складировать на обычных контейнерных площадках. Утилизировать их должны сами владельцы автомобилей, напомнили в городской администрации.