С минувшего вечера в Казани вывезли 3,5 тыс. тонн снега

С минувшего вечера (12 декабря) с казанских улиц дорожники вывезли 3,5 тыс. тонн снега.

Как сообщает мэрия столица РТ, за смену рабочие использовали 778 тонн противогололедных материалов. Причем работа продолжалась и утром 13 декабря: на улицы города выехали 334 единицы техники и 553 дорожных рабочих.

В пресс-службе мэрии добавили, что в городе также открыты вакансии на разные должности. Они опубликованы на площадках объявлений и в посте телеграм-канала «Благоустройство Казани».

Напомним, что за зимний период 2023-24 годов в Казани вывезли 2,1 млн тонн снега. После обильного снегопада, начавшегося 9 декабря 2024-го, в городе за сутки убрали 5,5 тыс. тонн снега.