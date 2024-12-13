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С минувшего вечера в Казани вывезли 3,5 тыс. тонн снега
С минувшего вечера (12 декабря) с казанских улиц дорожники вывезли 3,5 тыс. тонн снега.
Как сообщает мэрия столица РТ, за смену рабочие использовали 778 тонн противогололедных материалов. Причем работа продолжалась и утром 13 декабря: на улицы города выехали 334 единицы техники и 553 дорожных рабочих.
В пресс-службе мэрии добавили, что в городе также открыты вакансии на разные должности. Они опубликованы на площадках объявлений и в посте телеграм-канала «Благоустройство Казани».
Напомним, что за зимний период 2023-24 годов в Казани вывезли 2,1 млн тонн снега. После обильного снегопада, начавшегося 9 декабря 2024-го, в городе за сутки убрали 5,5 тыс. тонн снега.
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