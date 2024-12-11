За день с улиц Казани вывезли 5,5 тысячи тонн снега

В Казани продолжается уборка улиц после обильного снегопада. За сутки из города вывезено 5,5 тысячи тонн снега, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Ночью к работе привлекли 302 единицы техники. Также использовано 550 тонн противогололедных материалов.

Сегодня расчистку улиц продолжат — всего будет задействовано 555 дорожных рабочих и 319 единиц техники.

В комитете напомнили, что статистика приведена только по улично-дорожной сети. Если у жителей возникли вопросы по уборке дворов, они могут направить обращение в систему «Открытая Казань» или оставить заявку, позвонив по номеру +7 (843) 236-41-23.