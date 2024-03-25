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«Такого на своем веку мы не видели»: за зимний период в Казани вывезли 2,1 млн тонн снега
С улиц Казани за зимний сезон 2023-2024 вывезли рекордные 2,1 миллиона тонн снега. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал замруководителя горисполкома Игорь Куляжев.
«По данным синоптиков, за 3 месяца в Казани выпало 180 мм осадков, или 135% от годовой нормы. Особенно снежным выдался январь <...> А в начале февраля Казань заняла второе место в списке самых заснеженных городов России», — уточнил Куляжев.
Он также добавил, что зимой в столице республики были задействованы все восемь снегоплавильных пунктов. Всего за зимний период в городе утилизировали свыше 1 млн тонн снега.
«Такого на своем веку мы не видели», — заключил чиновник.
Период зимнего содержания дорог официально завершится 15 апреля.
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