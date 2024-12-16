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С июля 2025 года тарифы ЖКХ в Татарстане вырастут на 17,5–22,3%
С 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги в Татарстане вырастут на 17,5–22,3%. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
При этом плата за ЖКУ увеличится на 17,5% в 870 муниципальных образованиях. Среди них — подавляющее большинство сельских поселений республики, а также города Альметьевск, Арск, Буинск, Лениногорск и Чистополь, поселки городского типа Камское Устье, Нижняя Мактама и Уруссу.
В 43 оставшихся муниципалитетах тарифы ЖКХ вырастут на 22,3%. Эта мера затронет 21 город (в том числе Казань и Набережные Челны), 15 поселков городского типа и семь сельских поселений.
В частности, в Казани плата за электричество увеличится на 19%, за холодную воду — на 17,5%, за водоотведение — на 17,5%, за отопление — на 22,3%, за вывоз твердых коммунальных отходов — на 8,9%, а за горячую воду — 21,6%.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство РФ разрешило поднять тарифы ЖКХ в Татарстане на 17,5% с предельно допустимым отклонением 4,8%.
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