Правительство РФ разрешило поднять тарифы ЖКХ в Татарстане на 17,5%

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В Татарстане средний размер индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля будущего, 2025 года составит 17,5%. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям республики будет равняться 4,8%. Таким образом, минимальное увеличение тарифов в регионе может составить 12,7%, максимальное — 22,3%.

При расчете среднего размера индексации была учтена равная 1,5% ежегодно дополнительная выручка ресурсоснабжающих организаций, «формируемая при утверждении тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

Эти средства должны направляться на реализацию коммунальных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Больше всего тарифы во втором полугодии 2025 года вырастут в Пермском крае, где средний размер индексации составит 21,1% с предельно допустимым отклонением 4,2%. Меньше всего они увеличатся в Республике Алтай: средний размер индексации — 8,8%, предельное отклонение — 2,1%.

Вместе с тем в целом по России средний размер индексации коммунальных тарифов с 1 июля 2025 года составит 11,9%, с 1 июля 2026-го — 5,4%, а с 1 июля 2027-го — 4,8%.

К коммунальным услугам относятся холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление.