Новые тарифы на вывоз мусора утверждены в Татарстане

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В Татарстане установлены тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые будут действовать с 1 июля 2025 года. Они отличаются в западной и восточной зонах. Такое решение принял Государственный комитет РТ по тарифам, сообщает пресс-служба ведомства.

Тариф на услуги работающего в западной зоне ООО «УК „ПЖКХ“» составит 598,49 рубля за кубический метр мусора (с НДС).

При этом тариф на услуги работающего в восточной зоне ООО «Гринта» окажется выше — 614,95 рубля за кубический метр мусора (с НДС).

В результате плата за обращение с твердыми коммунальными отходами с учетом НДС для потребителей ООО «УК „ПЖКХ“» будет равняться 117,70 рубля на одного проживающего в многоквартирном доме и 127,68 рубля на одного проживающего в индивидуальном жилом доме.

Для потребителей ООО «Гринта» плата будет составлять 120,94 рубля на одного проживающего в многоквартирном доме и 131,19 рубля на одного проживающего в индивидуальном жилом доме.

Повышение платы за вывоз мусора обусловлено плановой индексацией с учетом индекса потребительских цен (на 5,8%), учетом расходов на приобретение контейнеров для отходов и изменением тарифов по операторам на захоронение и обработку ТКО, пояснили в ведомстве.

В госкомитете также уточнили, что разница тарифов обусловлена тем, где происходит формирование отходов, с которыми работают регоператоры. УК «ПЖКХ» вывозит 75% мусора из столицы РТ, тогда как у ООО «Гринта» большая часть мусора формируется в муниципальных районах.

В итоге с учетом поэтапного закрытия объектов захоронения у «Гринты» увеличиваются затраты на транспортировку из-за удлинения плеча. Так, из Елабужского, Мамадышского, Мензелинского, Тукаевского районов мусор отправляют для захоронения в Набережные Челны.

Помимо этого, на разницу в тарифах повлияли итоги финансово-хозяйственной деятельности региональных операторов за 2023 год.

Западная зона в Татарстане включает Казань и 21 муниципальный район, восточная — Набережные Челны и 22 района.