С экс-главы «Татфондбанка» требуют взыскать 8,6 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее в роли конкурсного управляющего «Татфондбанка», предъявило требования на 8,6 млрд рублей к бывшему председателю правления банка Роберту Мусину. Информация опубликована в картотеке Арбитражного суда РТ. Слушания по делу запланированы на 29 августа.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал Мусина банкротом — соответствующее решение было вынесено 25 июля 2018 года. Финансовым управляющим утвержден Сергей Суханов.

В ноябре 2024 года Роберт Мусин был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. В июне 2025 года он был освобожден от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья, однако в августе Верховный суд Татарстана отменил это решение, признав его необоснованным.