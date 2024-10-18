«С частичкой домашнего тепла»: в Кощаково приготовили 1 тыс. порций супов для бойцов СВО

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Жители Пестречинского района Татарстана делают супы быстрого приготовления для военнослужащих в зоне СВО. Вместе с ароматом и вкусом от блюда можно почувствовать заботу и любовь, которую вкладывают при его приготовлении. Волонтеры рассказали, как их делают, чтобы они не испортились, и как их быстро сварить в полевых условиях.

Жительница села Кощаково Надежда Набиуллина увидела по телевизору, что их делают простые хозяюшки и ничего в этом сложного нет. Для него нужно много овощей, которые следует помыть, почистить, отварить, натереть на терке, высушить в специальном аппарате. «Значит, мы тоже можем», — подумала она и предложила идею местным волонтерам организации «Чистое сердце».

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Все быстро перешло от слов к делу. Создали группу «Супы Кощаково», откликнулись неравнодушные, в ней сегодня состоят 80 человек. Кто-то отдает бесплатно овощи, кто-то сам дома обрабатывает их. Уже через две недели ингредиентов набралось в достаточном количестве, возник вопрос, где всем вместе собираться для фасовки. Этим местом стал холл сельского дома культуры.

Организовывает работу Надежда. Родом она из Марий Эл, окончила Казанский медицинский университет, вышла замуж за казанца. Семья пять лет назад переехала в Кощаково. Сегодня она мама двоих детей в декрете. Раньше не занималась так активно волонтерством, но с мужем принимали участие в сборе гуманитарной помощи.

«Я сейчас в декрете, поэтому у меня есть свободное время. Живу в частном доме, есть подвал, где можно хранить овощи, которые привозят кто мешками, кто ведрами», — говорит Надежда.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Пока делают два вида супов — гороховый и свекольник. Бульон у всех куриный, мясо тоже сушат, добавляют приправу. В первый входят гороховые хлопья, морковь, картофель, зелень, во второй — стандартный борщевой набор. Расход большой: например, от 60 килограммов сырого картофеля получается 11 килограммов сушеного.

На упаковку собрались участники той самой группы. Среди них Ольга Кокорина из Богородского детского сада. Она воспользовалась своим выходным в будний день и решила посвятить его отнюдь не отдыху. «Нам эта история близка. Родной братишка мужа погиб на СВО. Поэтому помогаем», — говорит она.

«Это малая часть того, что мы можем сделать для наших ребят. Мне кажется, им приятно осознавать, что мы стараемся для них», — комментирует еще одна помощница Кристина Андреева. Она пришла с мамой и шестимесячной дочкой.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Это вторая по счету совместная фасовка. В первый раз набралось 300 порций, которые засыпали в зип-пакеты. Их вместе с другим гуманитарным грузом военнослужащим доставили в сентябре.

«Мы заварили с ребятами одну порцию на пробу, — рассказывает Олег Попков, который передавал „гуманитарку“. — Я взял с собой в дорогу стаканы для напитка, который ушел из российского рынка, за ненадобностью емкостей мне предоставили их для свободного использования. Туда и засыпали сушености, содержимое залили кипятком. Все разварилось за 10 минут, получился полноценный суп, только ингредиенты помельче. Бойцы соскучились по такой еде, вместе с ней им передалась частичка домашнего тепла», — уверен волонтер.

Способ упаковки доработали. Теперь в комплекте с супом идут майонез, одноразовые приборы — все помещается в тот самый стакан. Эту партию в количестве около 1 тыс. порций повезут уже на днях.

Те, кто хочет предоставить свои овощи волонтерам, могут обратиться к Надежде по телефону: 89600716730.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

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