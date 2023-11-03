Вышитая карта и поделки мастеров: в Казань Экспо подводят итоги года национальных культур

В Казань Экспо стартовало мероприятие, посвященное закрытию года национальных культур и традиций в Татарстане. В течение дня здесь будут проведены научные секции, выставки, мастер-классы, а также отметят труд тех, кто наиболее ярко себя проявил в прошедшем году.

Площадка выставочного центра в эти часы наполнена национальным колоритом народов, проживавших в Республике Татарстан.

Сразу на входе посетителей встречает выставка народных инструментов, где можно увидеть артефакты из разных стран, но преимущественно, посвященные тюркским народам, в том числе ещё доисламской эпохи. Здесь и шаманские бубны, и тамбури, и канон, и многое другое. Одельно представлены попавшие в коллекцию инструменты других народов. Среди них китайский губной орган и индонезийская сигнальная ракушка.

Чуть поодаль расположилась экспозиция, посвященная народным праздникам, таким как Сабантуй, Уяв, Питрау, Ивана Купала и многие другие. Там можно познакомиться с национальной одеждой, кухней, и даже музыкой разных народов.

На первом этаже выставочного центра представлена вышитая карта Татарстана, где каждый район украшен своим национальным узором, созданным местными мастерами. Также для тех, кто поподробнее хочет узнать о вышивке, тут же организована выставка из полотенец, на каждом из которых вышиты узоры.

Буквально через пролет от карты свои таланты демонстрируют ремесленники. Можно лично увидеть, как из ваты делают куклы, научиться вышиванию на катушках, резьбе по дереву и даже гончарному делу.

На втором этаже Казань экспо уже стартовала и деловая программа, на повестке дня такие вопросы как работа центров дружбы народов, детских школ искусств, презентации книг, фильмов и многое другое. А завершится программа большим праздничным концертом в честь дня народного единства, который будет отмечаться завтра по всей стране.