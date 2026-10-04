С башни Сююмбике для плановой реставрации снимут полумесяц

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль»

Завтра, 5 октября, для проведения реставрационных работ с башни Сююмбике будет демонтирован полумесяц. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

Необходимость реставрации конструкции для сохранения внешнего вида и технического состояния обусловлена тем, что она «была установлена более 15 лет назад и за это время постоянно подвергалась атмосферному воздействию – ветру, осадкам, перепадам температур», пояснили в пресс-службе.

«Демонтаж будет выполняться с использованием крана. К работам на высоте привлечены профессиональные альпинисты. Все мероприятия проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности», – подчеркнули в музее-заповеднике.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль»

В частности, по всему периметру строительных лесов натянута защитная фасадная сетка: она полностью исключает падение строительного мусора или материалов на прилегающую территорию.

Предполагается, что после завершения реставрационных работ, ориентировочно через три недели, полумесяц вновь увенчает башню Сююмбике, добавили в пресс-службе.

В начале сентября этого года в Казанском Кремле стартовал основной этап реставрации башни Сююмбике. Среди запланированных работ – укрепление бутового фундамента методом инъектирования, восстановление кирпичной кладки, усиление перекрытий и лестниц, обеспечение защиты деревянных конструкций от огня и биоповреждений. Особое внимание уделяется устройству отсечной гидроизоляции фундамента и цокольной части (именно из-за ее отсутствия в конструкциях накапливалась влага, что приводило к разрушению кладки).

На реставрацию башни Сююмбике выделено 136,5 млн рублей. Ее теперешний этап должен завершиться в декабре текущего, 2026 года. Параллельно производится ремонт прясел Казанского Кремля.