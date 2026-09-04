«Сошьют» трещины: в Казанском Кремле реставрируют башню Сююмбике

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

В Казанском Кремле стартовал основной этап реставрации башни Сююмбике – одного из главных символов столицы Татарстана, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Специалистам предстоит укрепить бутовый фундамент методом инъектирования, восстановить кирпичную кладку (трещины местами достигают 7 мм), усилить перекрытия и лестницы, а также защитить деревянные конструкции от огня и биоповреждений. Особое внимание – устройству отсечной гидроизоляции фундамента и цокольной части. Именно из-за ее отсутствия в конструкциях накапливалась влага, что приводило к разрушению кладки.

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Башне вернут исторический облик: воссоздадут оригинальные оконные заполнения, восстановят утраченные кованые элементы и кубчатые решетки XVIII века. Кровлю ярусов и парапеты облицуют медью, полумесяц на вершине отреставрируют. На работы из бюджета республики направлено 136,5 млн рублей.

Председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин отметил, что главная задача – восстановление кирпичной кладки. По его словам, трещины сошьют, укрепят спиральными анкерами и специальными ламелями из углеродного волокна. Отдельное внимание уделят кровельным конструкциям и водосточным системам.