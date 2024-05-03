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С 4 мая в Казани переносят остановку «улица Артема Айдинова»
С 4 мая в Казани перенесут остановочный пункт «улица Артема Айдинова» по улице Островского. Как сообщили в комитете по транспорту столицы РТ, изменения связаны с проведением работ по благоустройству территории.
Отмечается, что вышеупомянутую остановку общественного транспорта на время организуют по улице Островского в районе дома №69.
Напомним, на этой остановке останавливаются автобусы маршрута №1, 31, 47, 74.
Ранее сообщалось, что в Казани после пасхальной службы организуют спецподачу общественного транспорта. Также в городе назначат спецмаршруты до кладбищ на время «Родительских».
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