В Казани назначат спецмаршруты до кладбищ на время «Родительских»

В Казани в памятные и вероисповедальные дни 9 мая, 14 мая («Родительская» на «Пасху»), 22 июня («Родительская суббота» на «Троицу») назначат спецмаршруты автобусов.

Как сообщили в комитете по транспорту Казани, автобусы будут курсировать до городских кладбищ.

- автобус №201с «Проспект Победы – Самосыровское кладбище» - 10 автобусов.

- автобус №202с «Чеховский рынок – Самосыровское кладбище» - 10 автобусов.

- автобус №204с «Жилой массив Дербышки – кладбище в жилом массиве Дербышки» - 1 автобус.

- автобус №205с «ДК Железнодорожников – Юдинское кладбище» - 1 автобус.

- автобус №206с «КДК им. Ленина – кладбище в ж.м. Сухая река» - 6 автобусов.

- автобус №207с «Самосыровское кладбище – кладбище «Курган» - 1 автобус.

- автобус №208с «ул. Гаврилова – кладбище в ж.м. Сухая река» - 8 автобусов.

- автобус №209с «Пл. Вахитова – Татарское кладбище» - 1 автобус

- автобус №210 «Самосыровское кладбище – Мусульманское кладбище» - 1 автобус

При этом автобусы маршрутов №2, 23, 37а, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы маршрутов №2, 3, 5, 7 будут работать в эти дни по графику рабочего дня.

Уточняется, что на маршруте №84 «ул. Халитова – Киндерское кладбище – ж.м. Чебакса» в эти дни будет 2 автобуса.

Ранее сообщалось, что в Казани после пасхальной службы также организуют спецподачу общественного транспорта.