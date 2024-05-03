Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани после пасхальной службы организуют спецподачу общественного транспорта
В Казани верующие после пасхальной службы 5 мая смогут уехать домой от остановки «Центральный стадион» на автобусах и троллейбусе. Об этом сообщается в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.
«На остановочном пункте „Центральный стадион“ на площади Тысячелетия к 02.00 будет сосредоточено пять автобусов и один троллейбус», — сказано в сообщении.
Автобусы (по одной единице техники) поедут в сторону Советского района (до жилмассива Дербышки), до жилого массива Азино-1 через Советскую площадь, до остановки «10-й микрорайон», в направлении Авиастроительного района, а также до Кировского района. В направлении Ново-Савиновского района поедет 1 троллейбус.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»