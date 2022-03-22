С 18 февраля в Россию прибыло около 360 тыс. переселенцев с Украины

С 18 февраля в Россию прибыло порядка 360 тыс. вынужденных переселенцев с территории Украины, заявил статс-секретарь - замглавы МЧС Алексей Серко. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поток эвакуированных непрерывно увеличивается. Только за прошлые сутки в Россию въехало 16 тысяч человек.

«Порядка 360 тысяч беженцев прибыло в Россию с 18 февраля. Из них примерно 22 тысячи разместились в пунктах временного размещения, остальные разъехались по родственникам, знакомым, кто-то уехал обратно», – заявил Серко на заседании социального комитета.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что более 19 тыс. переселенцев с Украины, из ЛНР и ДНР получили медицинскую помощь в России.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по демилитаризации Украины.