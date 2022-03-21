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Здоровье
21 марта 2022  13:10

В России более 19 тыс. переселенцев с Украины получили медицинскую помощь

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Более 19 тыс. переселенцев с Украины, из ЛНР и ДНР уже получили медицинскую помощь в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что среди пациентов есть люди с хроническими заболеваниями, онкологией и диабетом. 

«В общей сложности на сегодняшнее утро количество пациентов, получивших помощь из регионов ЛНР, ДНР и Украины, составило 19 тысяч 323 человека, это включая и амбулаторную, и стационарную помощь, в том числе и обеспечение лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом, с ВИЧ и рядом других хронических неинфекционных заболеваний. Это и онкологические пациенты», – рассказал Мурашко. 

По его словам, Кабмин дополнительно выделил более 500 млн рублей на оплату медицинских услуг для вынужденных переселенцев. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что все эвакуированные люди ДНР и ЛНР получат возможность бесплатно пройти вакцинацию против коронавируса в Татарстане.

 

#Михаил Мурашко #ДНР и ЛНР #спецоперация на Украине
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