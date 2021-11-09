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Здоровье
9 ноября 2021  15:39

С 16 ноября россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации в МФЦ

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Печатный вариант о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции с 16 ноября можно будет получить в МФЦ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

«Для многих такой вариант удобнее. Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты», — сказал Мишустин сегодня на заседании координационного совета.

Сделавшие прививку автоматически получают сертификат в электронном виде на портале Госуслуг и при желании смогут распечатать его в любом отделении МФЦ, начиная с 16 ноября. 

Минцифре совместно с Минздравом поручено организовать выдачу бумажных сертификатов в МФЦ таким образом, чтобы россиянам было удобно пользоваться данной услугой.

Глава правительства также отметил, что после нерабочих дней в России значительно усилились меры борьбы с коронавирусом.

Регулярно проводится дезинфекция общественного транспорта, такси, мест массового скопления людей. Также наращиваются объемы ПЦР-тестирования и вакцинации.

В России продолжается  активная прививочная кампания от коронавируса. 

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и призывал россиян прививаться, отмечая безопасность и эффективность отечественных препаратов от коронавируса.

#Россия #Владимир Путин #массовая вакцинация #мфц #Коронавирус #мишустин михаил
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