С 16 ноября россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации в МФЦ

Печатный вариант о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции с 16 ноября можно будет получить в МФЦ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

«Для многих такой вариант удобнее. Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты», — сказал Мишустин сегодня на заседании координационного совета.

Сделавшие прививку автоматически получают сертификат в электронном виде на портале Госуслуг и при желании смогут распечатать его в любом отделении МФЦ, начиная с 16 ноября.

Минцифре совместно с Минздравом поручено организовать выдачу бумажных сертификатов в МФЦ таким образом, чтобы россиянам было удобно пользоваться данной услугой.

Глава правительства также отметил, что после нерабочих дней в России значительно усилились меры борьбы с коронавирусом.

Регулярно проводится дезинфекция общественного транспорта, такси, мест массового скопления людей. Также наращиваются объемы ПЦР-тестирования и вакцинации.

В России продолжается активная прививочная кампания от коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и призывал россиян прививаться, отмечая безопасность и эффективность отечественных препаратов от коронавируса.