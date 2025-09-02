С 15 сентября Китай введет пробный безвизовый режим для россиян

Фото: kremlin.ru

С 15 сентября текущего года Китай введет на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим», – сообщил дипломат (цитата по РИА Новости).

Введение безвизового режима для россиян позволит Китаю дополнительно нарастить число туристов из РФ на 30–40%. Такой оценкой поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, передает ТАСС.