Си Цзиньпин назвал Россию и Китай основными победителями Второй мировой

Фото: kremlin.ru

Россия и Китай являются основными государствами – победителями во Второй мировой войне. Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине, сообщает пресс-служба Кремля.

«С 9 мая до 3 сентября мы взаимно присутствуем на торжествах по случаю победы в Мировой антифашистской войне (Второй мировой войне – прим. Т-и) друг у друга. Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений, а также убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран – победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совбеза ООН <...>», – заметил руководитель Китайской Народной Республики.

Кроме того, по мнению Си Цзиньпина, совместное участие в подобных торжественных мероприятиях «показывает твердую решимость» обоих государств отстаивать итоги Второй мировой и «ее историческую правду».

Третьего сентября Китай планирует торжественно отметить 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне. В столице страны Пекине пройдет масштабный парад с участием произведенной в КНР военной техники, состоящей на вооружении Народно-освободительной армии Китая. Гостями церемонии должны стать Президент РФ Владимир Путин и лидеры ряда других стран.

В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Кроме того, в стране масштабно отпраздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.