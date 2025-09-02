Путин: Россия стремится к развитию отношений с Китаем и Монголией

Фото: kremlin.ru

Россия стремится к всестороннему развитию отношений с Китаем и Монголией. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Пекине, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подчеркну, Россия искренне стремится к всестороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией», – заявил Путин.

При этом, по словам российского лидера, для Москвы важно, чтобы двустороннее сотрудничество «дополнялось и обретало новые грани за счет трехстороннего формата взаимодействия».

Путин уверен, что «это вполне естественно», так как у трех соседних государств много общего и все они разделяют заинтересованность в развитии политических, экономических и гуманитарных связей.

В связи с этим он поблагодарил Си Цзиньпина за инициативу по организации сегодняшней трехсторонней встречи.