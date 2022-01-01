С 1 января иностранные IT-гиганты обязаны открывать представительства в России

В России с 1 января в силу вступил закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов. Их обязывают создать представительства в РФ, сообщает РИА Новости.

Теперь все компании, сайты которых в сутки посещают свыше полумиллиона пользователей из России, должны создать в РФ филиал, представительство или учредить юридическое лицо, которое имеет право представлять интересы головного офиса и решать вопросы с российскими регуляторами.

Закон действует на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете. Если требования будут нарушены, то доступ к ресурсу могут ограничить или заблокировать.

Роскомнадзор в конце осени обнародовал перечень компаний, на которые распространяется закон. В него попали 13 иностранных IT-гигантов, которые владеют 22 информационными ресурсами.

«Есть успешные примеры того, как международные IT-гиганты открыли свои представительства на территории РФ еще до появления закона: AliExpress, IHerb, Huawei Technologies. Руководство компаний говорит, что от открытия официальных представительств на территории РФ выиграли обе стороны: и сами компании, и пользователи», пояснил ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он надеется, что компании из списка РКН окажутся законопослушными и присоединятся к коллегам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что суд в Москве оштрафовал бывший Facebook на 1,9 млрд рублей, а Google первым в России получил оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей.

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