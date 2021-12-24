Суд в Москве оштрафовал бывший Facebook на 1,9 млрд рублей

В Москве суд наложил на корпорацию Meta Platforms (бывшая компания Facebook) оборотный штраф в размере более 1,9 млрд рублей. Постановление вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы, сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

«<…> Meta Platforms Inc (прежнее название Фейсбук Инк (Facebook Inc)) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 05 копеек», — отмечается в сообщении.

Оборотный штраф — самое строгое наказание, предусмотренное статьей 13.41 КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Первой по ней сегодня днем была оштрафована корпорация Google, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг принял решение изменить название компании на Meta в конце октября этого года.