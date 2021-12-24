Google первым в России получил оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей

В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию. С корпорации Google решено взыскать более 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

Соответствующее постановление вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы, сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей 00 копеек», — отмечается в сообщении.

Согласно единой базе данных московских судов, ранее эта часть соответствующей статьи КоАП не применялась. Сегодня же аналогичный протокол предполагается рассмотреть в отношении корпорации Meta Platforms (бывшая компания Facebook), отмечает РИА Новости.

Оборотный штраф — самое строгое наказание, предусмотренное статьей 13.41 КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». До этого Google и другим IT-компаниям назначались отдельные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.

При этом без учета сегодняшнего решения общая сумма штрафов, наложенных на Google, достигает 58 млн рублей. Их выписали за неудаление запрещенного в России контента, включая материалы, признанные в РФ экстремистскими, и ссылок на него, а также за отказ от локализации персональных данных россиян внутри страны.