С 1 сентября покупатели смогут проверить качество и подлинность алкоголя в магазинах

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С 1 сентября этого года покупатели смогут проверить подлинность и качество приобретаемого ими алкоголя, включая слабоалкогольные напитки. В магазинах они смогут уточнить, как и где товар был произведен, сообщает пресс-служба Правительства России.

По словам Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, трагедия с массовым отравлением сидром не была связана с действующим мораторием на проведение проверок бизнеса, поскольку ее причиной стало воровство. Он заверил, что расследование проведено и все виновные понесут ответственность за гибель людей.

В апреле Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нелегальный оборот метанола под видом алкогольной продукции. Срок лишения свободы за совершение этого преступления теперь может составить до десяти лет. Кроме того, сохраняются плановые и незапланированные проверки в любых компаниях, чья деятельность может быть связана с риском для здоровья граждан.

Напитком «Мистер Сидр» от ООО «Анди» отравились в общей сложности 106 человек. Из них 36 скончались, в том числе и один ребенок. При изготовлении в суррогатный сидр вместо этанола добавили метанол, похищенный со склада Управления МВД по Самарской области. Возбуждено уголовное дело, производивший напиток предприниматель был арестован.

В Роспотребнадзоре по Татарстану заявили, что в республике пострадавших нет. В регионе также были проведены проверки на наличие этого напитка в магазинах.