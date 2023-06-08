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Происшествия 8 июня 2023 15:17

После дела об отравлении сидром замглавы самарского главка МВД освободили от должности

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Глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД РФ по Самарской области Юрия Сафронова после того, как был проведен ряд мероприятий по установлению каналов поставки в оборот «Мистера сидра», сообщает ТАСС.

Кроме того, из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что число отравившихся суррогатным сидром в России увеличилось до 90 человек. Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где число госпитализированных с отравлением сидром выросло до 42.

#Массовое отравление
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