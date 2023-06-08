После дела об отравлении сидром замглавы самарского главка МВД освободили от должности

Глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД РФ по Самарской области Юрия Сафронова после того, как был проведен ряд мероприятий по установлению каналов поставки в оборот «Мистера сидра», сообщает ТАСС.

Кроме того, из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что число отравившихся суррогатным сидром в России увеличилось до 90 человек. Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где число госпитализированных с отравлением сидром выросло до 42.