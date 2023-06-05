Роспотребнадзор: В Татарстане отравлений сидром нет, но он может быть в продаже

Среди жителей Татарстана отравлений сидром из Самары не зарегистрировано, однако напиток может находиться на прилавках магазинов. Об этом «Татар-информу» рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ Назиля Хузахметова.

По последним данным ведомства, от суррогатного сидра пострадали 22 жителя Ульяновской области, есть случаи отравления в Самарской области и в Удмуртии. Погибли 12 человек.

«Причиной отравления стал яблочный сидр торговой марки "Мистер сидр" производства Самарской области. По предварительной версии, в напиток вместо этанола мог попасть метанол. Он и спровоцировал отравления», – отметила Назиля Хузахметова.

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Санитарный врач призвала татарстанцев незамедлительно сообщать в Роспотребнадзор или полицию, если вы стали свидетелем продажи этого сидра.

«Призываю всех предпринимателей республики срочно прекратить продажу алкоголесодержащего сидра торговой марки "Мистер сидр" в точках оптово-розничной продажи, в точках общепита, если таковые имеются у вас в продаже. Просим жителей не покупать и не употреблять этот напиток. В случае, если вы уже употребили его, незамедлительно обратитесь в медучреждение за помощью», – добавила она.

После отравления появляются тошнота, рвота, судороги, начинают болеть голова и суставы. Признаки могут появиться даже спустя несколько часов после употребления суррогата. Все эти симптомы - повод вызвать бригаду скорой помощи, а до приезда медиков промыть желудок водой без добавок.