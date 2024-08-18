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С 1 сентября Чебоксарский речпорт прекратит перевозки в Казань и Свияжск
С 1 сентября Чебоксарский речной порт прекратит навигацию по маршрутам Чебоксары — Казань, Казань — Чебоксары, Чебоксары — Свияжск и Свияжск — Чебоксары на скоростных судах «Валдай-45Р». Об этом сообщает «Чувашинформ».
В Минтрансе Чувашии агентству пояснили, что перевозки прекратятся, так как истечет срок действия соглашения между ведомством и АО «Чебоксарский речной порт» о предоставлении субсидии на 2024 год.
При заключении соглашения учитывалась сезонность: с началом учебного сезона пассажиропоток обычно значительно снижается. К тому же световой день становится короче, что влияет на комфорт и безопасность речных перевозок.
В этом году в бюджете Чувашии были заложены субсидии на перевозки по Волге в размере 14,4 млн рублей.
Суда на подводных крыльях проекта 23180 «Валдай 45Р» способны разгоняться до 65 км/ч, имеют дальность плавания до 400 километров и вмещают 45 пассажиров и двух членов экипажа. Они предназначены для обслуживания длинных маршрутов на полноводных реках.
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